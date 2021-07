Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland, Mbappé... Perez prépare un coup légendaire !

Publié le 30 juillet 2021 à 12h00 par D.M.

Discret depuis le début du mercato, le Real Madrid pourrait formuler une offre au PSG dans les prochaines semaines pour tenter de recruter Kylian Mbappé. En cas d'échec dans ce dossier, le club espagnol pourrait se tourner vers Erling Haaland.

Le feuilleton Kylian Mbappé s’éternise pour le plus grand bonheur du Real Madrid. Le club espagnol a fait du joueur parisien sa priorité et pourrait dépenser le prix fort cet été pour tenter de boucler cette opération. De son côté, Kylian Mbappé a fait parler de lui ces derniers jours en raison d’un entretien paru dans le magazine officiel du PSG. « Mon plus grand rêve serait de gagner la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, ce serait formidable » a déclaré le joueur. Certains ont donc pensé qu'il pourrait rester à Paris la saison prochaine. Mais selon Marca, cet entretien a été réalisé en mai dernier et ne préoccupe aucunement les dirigeants du Real Madrid, optimistes dans ce dossier.

Erling Haaland comme alternative