Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réunion décisive dans ce dossier XXL de Leonardo ?

Publié le 30 juillet 2021 à 11h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Lorenzo Insigne serait dans le viseur du PSG en vue d'un transfert cet été. Alors que l'avenir du champion du monde italien serait incertain, une rencontre avec Aurelio De Laurentiis serait prévue le 5 aout.

Alors qu'il sera libre de tout contrat le 30 juin 2022, Lorenzo Insigne pourrait faire ses valises dès cet été. En effet, le Napoli pourrait se résoudre à vendre son numéro 24 cet été pour éviter un départ libre et gratuit dans un an. Conscient de la situation contractuelle de Lorenzo Insigne, le PSG serait en embuscade. Et à en croire la presse italienne, Leonardo pourrait être fixé quant à l'avenir du joueur la semaine prochaine.

Une réunion le 5 aout entre De Laurentiis et Insigne ?