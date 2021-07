Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos, Kimpembe... Pochettino valide un choix fort de Leonardo !

Publié le 30 juillet 2021 à 10h10 par La rédaction

Mauricio Pochettino est revenu sur l'arrivée de Sergio Ramos et notamment sur la concurrence au poste de défenseur central avec Presnel Kimpembe.

Le PSG a réussi une première partie de mercato satisfaisante en enrôlant Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, mais aussi Sergio Ramos. Libre après son départ du Real Madrid, le défenseur espagnol a finalement signé un contrat avec le PSG et viendra concurrencer au poste de défenseur central Marquinhos, mais aussi Presnel Kimpembe, qui aurait été affecté pat cette arrivée. Selon les informations de Tuttosport , l’international français serait en plein doute et est annoncé dans le viseur de Chelsea et du Real Madrid.

« Nous avons besoin d’augmenter le niveau de l’équipe »