Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offre de Laporta dans ce dossier brûlant ? La réponse !

Publié le 30 juillet 2021 à 10h00 par D.M.

A en croire la presse italienne, le FC Barcelone aurait formulé une offre à l'Atalanta pour tenter d'attirer Cristian Romero. Mais en réalité, seul Tottenham se serait manifesté dans ce dossier.

Le FC Barcelone pourrait perdre plusieurs défenseurs dans les prochaines semaines. Désireux d’alléger sa masse salariale, le club catalan pourrait vendre Samuel Umtiti, mais aussi Clément Lenglet. Malgré de grosses difficultés financières, la formation blaugrana pourrit tenter de recruter un nouveau défenseur central et aurait ciblé Cristian Romero. Selon Sportitalia , le FC Barcelone aurait même transmis une première offre à l’Atalanta pour tenter de mettre la main sur le joueur argentin.

Aucune offre du Barça pour Romeo