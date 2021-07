Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une porte de sortie enfin identifiée pour cet indésirable d'Ancelotti ?

Publié le 30 juillet 2021 à 9h30 par D.M.

Poussé vers la sortie, Isco serait dans le viseur d'Arsenal, mais surtout du Milan AC, qui pourrait transmettre une offre au Real Madrid dans les prochaines semaines.

Arrivé en 2013 au Real Madrid, Isco n’est plus un titulaire indiscutable. Le milieu de terrain ne faisait pas partie des premiers choix de Zinédine Zidane la saison dernière, et l’arrivée de Carlo Ancelotti ne devrait pas arranger sa situation. Barré par la concurrence, l’international espagnol a de grandes chances de quitter le Real Madrid lors de ce mercato estival. Une vente qui pourrait permettre à la formation merengue d’empocher une belle somme cet été. Et une équipe européenne semble particulièrement intéressée par Isco.

Le Milan AC en pole dans le dossier Isco ?