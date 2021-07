Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de froid pour ce compatriote de Messi !

Publié le 29 juillet 2021 à 22h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé sur les traces de Cristian Romero, cette piste serait tout sauf concrète pour le club catalan.

Les avenirs de Samuel Umtiti et de Clément Lenglet au FC Barcelone s’écrivent plus que jamais en pointillés. En effet, les deux internationaux français pourraient quitter le club catalan cet été, celui-ci ayant besoin de vendre afin de boucler la prolongation de Lionel Messi. Problème, un départ des deux hommes affaiblirait la défense du Barça, et cela conduirait donc Joan Laporta à cibler un nouveau joueur pour les remplacer. C’est dans cette optique que Cristian Romero a dernièrement été annoncé dans le viseur du FC Barcelone. Problème, cette piste serait loin d’aboutir pour les Blaugrana …

Cristian Romero est plus proche de Tottenham que du FC Barcelone