Mercato - OM : Strootman fait une confidence sur les coulisses de son départ !

Publié le 30 juillet 2021 à 1h00 par La rédaction

De nouveau prêté par l’OM cet été, Kevin Strootman évoluera cette saison avec Cagliari. Et Radja Nainggolan, coéquipier du Néerlandais à la Roma, n’y est pas pour rien.

Si l’OM recrute à foison depuis le début de mercato, Pablo Longoria cherche aussi à vendre et à alléger sa masse salariale. Peu de ventes, mais au niveau des salaires, le président de l’OM peut respirer. Florian Thauvin, Valère Germain sont partis, Kevin Strootman aussi. Recruté pour une somme monstrueuse à l’été 2018, le milieu néerlandais est de retour en Serie A, cette fois à Cagliari. Et pour sa présentation, Strootman a révélé l’identité du joueur qui l’avait convaincu de poursuivre sa carrière en Sardaigne.

« Il m'a dit que je devais venir à Cagliari »