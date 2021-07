Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paredes impliqué dans une opération colossale ? La réponse !

Publié le 30 juillet 2021 à 0h15 par D.M.

Lors du dernier mercato estival, un échange entre Leandro Paredes et Marcelo Brozovic avait été évoqué par la presse italienne. Mais cette opération ne serait plus d'actualité.

Arrivé au PSG en janvier 2019, Leandro Paredes a été régulièrement annoncé en Italie ces derniers mois. Passé par le Chievo Verone et l’AS Roma, le milieu de terrain argentin aurait figuré dans le viseur de la Juventus, mais aussi de l’Inter. Lors du dernier mercato estival, il a été question d’un possible échange entre Paredes et Marcelo Brozovic. Le profil de l’international croate ne laissait pas insensible Leonardo comme l’avait annoncé le 10Sport.com en exclusivité. Mais finalement, l’Argentin avait décidé de rester à Paris.

« Un échange Brozovic/Paredes ? Ce n’est plus d’actualité, mais… »