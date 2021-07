Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça connaît le prix à payer pour Lionel Messi…

Publié le 30 juillet 2021 à 6h00 par Th.B.

Bien qu’un accord semble avoir été trouvé entre le FC Barcelone et Lionel Messi pour le renouvellement de son contrat, le club culé pourrait bien être contraint de sacrifier Antoine Griezmann afin de boucler cette opération.

Depuis le 30 juin dernier, Lionel Messi est libre de tout contrat et pourrait de ce fait signer en faveur du club de son choix. Bien que le PSG et Manchester City se soient avérés être des potentielles destinations, l’international argentin n’aurait d’yeux à présent que pour le FC Barcelone et se serait même déjà mis d’accord sur les bases de son nouveau contrat. Cependant, pour que cette opération puisse se concrétiser, le Barça devrait poursuivre son grand ménage au sein de l’effectif entraîné par Ronald Koeman. Et le transfert d’Antoine Griezmann serait la clé.

Vendre Griezmann pour prolonger Messi ?