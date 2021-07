Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le LOSC s’est cassé les dents au PSG…

Publié le 30 juillet 2021 à 4h30 par T.M.

Toujours à la recherche du successeur de Mike Maignan, le LOSC a tenté certains coups au PSG. En vain…

Champion de France, le LOSC tentera de conserver sa couronne. Mais il faudra faire avec de nombreux changements et pas des moindres. En effet, Jocelyn Gourvennec a remplacé Christophe Galtier sur le banc de touche et un homme clé du titre a déjà fait ses valises : Mike Maignan, parti au Milan AC. Désormais, les Dogues tentent de trouver le successeur du gardien de 26 ans. Et alors que celui-ci aurait pu se trouver du côté du PSG, cela ne sera finalement pas le cas pour le LOSC.

Areola et Rico, c’est trop compliqué !

Pour remplacer Mike Maignan, le LOSC s’est notamment tourné du côté du PSG. Comme le10sport.com vous l’a expliqué, les pistes Alphonse Areola et Sergio Rico avaient ainsi été activées dans le nord de la France, mais cela n’ira finalement pas plus loin. En effet, selon nos informations, Areola et Rico ne rejoindront pas l’effectif de Jocelyn Gourvennec. La raison ? Leur salaire trop important.