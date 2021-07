Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma est validé par un ancien du projet QSI !

Publié le 30 juillet 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Partenaire de Gianluigi Donnarumma en sélection italienne mais également premier gardien de l’ère QSI au PSG, Salvatore Sirigu a livré ses vérités sur le transfert de son compatriote dans la capitale française.

Arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC en juin dernier, Gianluigi Donnarumma (22 ans) a finalement opté pour une arrivée libre au PSG cet été alors qu’il était très courtisé, et ce malgré la présence de l’imposant Keylor Navas. Et son compatriote Salvatore Sirigu, qui était déjà très présent à ses côtés durant l’Euro, s’est confié à TMW sur la signature de Donnarumma au PSG, lui qui avait été le premier gardien titulaire de l’ère QSI en 2011.

« Oui, nous avons parlé du PSG »