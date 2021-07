Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : Comment Mandanda a recalé le LOSC

Publié le 29 juillet 2021 à 11h55 par Alexis Bernard

Après renseignement pris, l’intérêt du LOSC pour Steve Mandanda était bien réel. Mais le dossier s’est refermé aussi vite qu’il n’a démarré. Voici nos éléments.

Le LOSC cherche à remplacer Mike Maignan, gardien de but parti vers le Milan AC. Comme révélé par le10sport.com , c’est d’abord vers le PSG qu’Olivier Létang s’est tourné. Dans son ancien club, il a notamment songé à Alphonse Aréola. Mais le salaire du Français est impossible à assumer pour l’écurie nordiste, qui aurait également tenté Sergio Rico (là encore, problème de salaire).

Mandanda a dit non de suite

Sur Twitter, Mohamed Toubache-Ter a révélé que le LOSC aurait ensuite pensé à Steve Mandanda. Selon nos informations, c’est tout à fait exact. Les Dogues ont précisément ouvert le dossier Mandanda au moment de la signature de Paul Lopez à l’OM. Profitant de la signature de ce nouveau gardien de but en terres marseillaises, Lille a sondé l’entourage du joueur. Mais nos sources indiquent que Mandanda a immédiatement repoussé l’idée d’un départ. Son désir de poursuivre à Marseille est total. Après avoir quitté le club en 2016 (pour Crystal Palace), il a compris que l’herbe n’était pas forcément plus verte qu’ailleurs. Heureux à l’OM, il voit l’arrivée de Pau Lopez comme une source motivation et n’entend pas lâcher les gants. A 36 ans, l’arrivée de Jorge Sampaoli et de cette concurrence nouvelle pourraient même le rebooster encore plus.