Mercato - Barcelone : Griezmann, Messi… Le Barça dans une impasse ?

Publié le 29 juillet 2021 à 15h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone traverse une crise sans précédent, la vente d’Antoine Griezmann pourrait permettre au club de souffler et au passage de faire signer un nouveau contrat à Lionel Messi. Mais ce dossier serait particulièrement délicat pour l’administration Laporta. Explications.

Le FC Barcelone, en partie en raison de la pandémie due au Covid-19, se retrouve dans de beaux draps d’un point de vue financier. En effet, ces dernières années, les dettes du Barça se sont accumulées et le club blaugrana afficherait à ce jour une dette d’1,2Md€. En ce sens, de grottes baisses de salaire ont déjà été effectuées au sein de l’ensemble de l’institution blaugrana et particulièrement au niveau de la masse salariale de l’équipe première. Des départs ont déjà eu lieu, à savoir Junior Firpo que encore Jean-Clair Todibo, en attendant celui de Miralem Pjanic et… d’Antoine Griezmann ? Depuis quelques semaines, la presse s’accorde à dire que l’attaquant français devrait quitter le FC Barcelone pour revenir à l’Atletico, rejoindre Manchester City ou un autre cador européen. D’autant plus que Joan Laporta se montrerait ferme en interne quant à son transfert. Sur le plateau d ’El Chiringuito , le journaliste José Alvarez a confié ces dernières heures que le FC Barcelone s’attendrait à témoigner du départ d’Antoine Griezmann d’ici la fin du mois d’août.

Griezmann, la clé du feuilleton Messi, mais…