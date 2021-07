Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Agüero s'enflamme pour son arrivée au Barça !

Publié le 30 juillet 2021 à 21h30 par A.D.

En fin de contrat avec Manchester City le 30 juin, Sergio Agüero s'est engagé librement et gratuitement en faveur du FC Barcelone. Alors qu'il a débuté son premier entrainement avec le Barça, El Kun s'est totalement enflammé.

Après 10 saisons de bons et loyaux services à Manchester City, Sergio Agüero a fait ses valises pour s'envoler vers Barcelone. Alors que son engagement avec les Citizens arrivait à terme le 30 juin, l'international argentin a signé librement et gratuitement au Barça. Dans le club catalan, Sergio Agüero évoluera aux côtés de Memphis Depay et d'Eric Garcia, qui ont eux aussi rejoint l'écurie blaugrana pour 0€, et possiblement de Lionel Messi, libre de tout contrat depuis le 1er juillet, également. Et en attendant de savoir si La Pulga fera son retour au Barça, Sergio Agüero est déjà très heureux de faire ses débuts au sein du club catalan.

«J'étais impatient de voir mes coéquipiers»

Présent ce vendredi à Barcelone pour disputer son premier entrainement avec son nouveau club, Sergio Agüero a fait passer un message très fort. « Je suis très content de commencer l'entrainement, ma première séance. J'étais impatient de voir mes coéquipiers » , s'est réjoui El Kun dans une vidéo publié sur le compte Twitter du Barça.