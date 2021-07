Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'énorme sortie de Benzema sur le départ de Varane !

Publié le 30 juillet 2021 à 18h10 par A.D.

Alors que Raphaël Varane quitte le Real Madrid et se dirige vers Manchester United, Karim Benzema a tenu à lui faire ses adieux sur les réseaux sociaux.

Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec le Real Madrid, Raphaël Varane ne va pas honorer son contrat jusqu'au bout. Comme l'a annoncé Manchester United, un accord a été trouvé avec le club merengue pour le transfert du Français cet été. En route pour l'Angleterre, Raphaël Varane a tenu à faire ses adieux au Real Madrid via son compte Instagram . « Après 10 années incroyables et merveilleuses au Real Madrid, un club que je porterai toujours dans mon cœur, le jour est venu de faire mes adieux. (...) Ce pays sera toujours spécial pour moi. Ce fut un voyage incroyable à tous points de vue. Je pars avec le sentiment d'avoir tout donné et de ne rien changer à notre histoire. Un nouveau chapitre commence... », a écrit Raphaël Varane.

«Tu vas me manquer, je te souhaite le meilleur dans ton nouveau challenge»

Alors que Raphaël Varane va défendre les couleurs de Manchester United cette saison, Karim Benzema n'a pas manqué de lui rendre hommage. Sur son compte Twitter , le numéro 9 du Real Madrid a envoyé un message fort à son compatriote français. « Mon frérot, que dire de plus à part que tu es une légende ici. Tu vas me manquer. Je te souhaite le meilleur dans ton nouveau challenge, avec tout le bonheur. Tu mérites tout ce que tu as accompli et je te souhaite encore plus… » , a posté Karim Benzema. Voilà un message qui devrait faire plaisir à Raphaël Varane.