Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a pris une décision de taille pour son avenir !

Publié le 30 juillet 2021 à 16h15 par D.M.

A en croire la presse espagnole, Kylian Mbappé souhaiterait quitter le PSG, pour rejoindre le Real Madrid. Mais malgré ses envies d'ailleurs, le joueur n'a pas l'intention d'entrer en conflit avec sa direction.

Arrivé en 2017 au PSG, Kylian Mbappé pourrait tourner une page importante de sa carrière. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le club parisien, le joueur français refuserait de prolonger son bail et aimerait rejoindre le Real Madrid cet été. Le champion du monde 2018 discuterait depuis de nombreux mois avec les dirigeants espagnols, même si aucune offre concrète n’aurait été formulée. Le Real Madrid voudrait attendre la fin du mercato estival pour transmettre sa proposition, qui pourrait être importante. Selon Marca , l’opération pourrait atteindre les 150M€ et Kylian Mbappé pourrait toucher en Espagne un salaire important.

Mbappé ne veut pas entrer en conflit avec le PSG