Mercato - Real Madrid : Coup de tonnerre dans le dossier Toni Kroos !

Publié le 30 juillet 2021 à 14h30 par Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2023, Toni Kroos pourrait quitter le Real Madrid dès cet été. Selon la presse italienne, la Juventus serait prête à se jeter sur l'international allemand lors de ce mercato estival en cas d'ouverture. Et alors que Toni Kroos vaudrait 40M€, les Bianconeri pourraient sacrifier à la fois Aaron Ramsey et Merih Demiral pour se donner les moyens de leurs ambitions. Toutefois, la Juve n'aurait déjà plus aucune chance de s'attacher les services du milieu de terrain merengue.

Tombé sous le charme de Toni Kroos, le Real Madrid a fait le nécessaire pour le recruter lors du mercato estival 2014. Pour faire plier la direction du Bayern, le club emmené par Carlo Ancelotti a offert un chèque de près de 25M€. Et alors qu'il fait le plus grand bonheur du Real Madrid depuis déjà sept saisons, Toni Kroos pourrait faire ses valises et découvrir un tout nouveau championnat cet été. Après la Bundesliga allemande et la Liga espagnole, le milieu de terrain de 31 ans pourrait migrer et évoluer en Serie A dès cette saison. Selon les informations de Calciomercato.it , divulguées ce jeudi, le cycle de Toni Kroos au Real Madrid serait peut-être terminé, à l'instar de Sergio Ramos (PSG) et de Raphaël Varane (Manchester United). A en croire le média transalpin, la Juventus serait prête à exploiter la moindre brèche pour le cadre du Real Madrid. En effet, les Bianconeri seraient prêts à passer à l'offensive pour Toni Kroos en cas de bonne opportunité cet été, et ce, parce que Massimiliano Allegri apprécierait grandement ses qualités. Toutefois, boucler un tel dossier ne devrait pas être une mince affaire pour le coach de la Juve .

Un transfert à 40M€ pour Toni Kroos cet été ?

Toujours selon Calciomercato.it , Toni Kroos vaudrait actuellement 40M€. Une somme que la Juventus n'aurait pas les moyens de débourser pour le milieu de terrain du Real Madrid. Ainsi, les Bianconeri seraient dans l'obligation de faire des sacrifices pour pouvoir se jeter sur Toni Kroos cet été. D'après le média italien, la Juve de Massimiliano Allegri aurait la nécessité de se débarrasser d'Aaron Ramsey pour faire de la place dans sa masse salariale et de se séparer de Merih Demiral. En vendant ce dernier pour environ 35M€, la direction de la Juventus pourrait ainsi avoir de quoi payer l'indemnité de transfert de Toni Kroos.

La Juventus peut déjà oublier Toni Kroos !