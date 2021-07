Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raphaël Varane fait ses adieux au Real Madrid !

Publié le 30 juillet 2021 à 14h00 par D.M.

Raphaël Varane va s'engager avec Manchester United. Mais avant, le défenseur français a tenu à adresser un message aux supporters du Real Madrid.

Après Sergio Ramos, le Real Madrid va perdre un nouveau cadre. Arrivé en 2011 en Espagne, Raphael Varane a pris la décision de se lancer un nouveau défi dans sa carrière et de quitter la formation entraînée par Carlo Ancelotti. Un temps annoncé dans le viseur du PSG, Raphaël Varane va finalement prendre la direction de la Premier League. Le champion du monde 2018 va passer sa visite médicale dans les prochaines heures avant de signer son contrat avec Manchester United. Ce vendredi, l’international français a tenu à publier un message d’adieu sur les réseaux sociaux et à remercier les supporters du Real Madrid.

« Un nouveau chapitre commence ...»