Mercato - PSG : Pochettino en remet une couche sur sa prolongation !

Publié le 30 juillet 2021 à 8h45 par D.M.

Annoncé dans le viseur de Tottenham ou du Real Madrid il y a quelques semaines, Mauricio Pochettino a finalement prolongé son contrat avec le PSG. L'entraîneur argentin est revenu sur cette signature, plus épanoui que jamais.

Au début de l’été, l’avenir de Mauricio Pochettino faisait les gros titres de la presse nationale. Arrivé en janvier dernier au PSG, l’entraîneur argentin était annoncé proche d’un départ. Le Real Madrid et Tottenham semblaient intéressés. « Si j'ai pensé à quitter le PSG ? Non. Tottenham et le Real Madrid m'ont approché ? Il y a eu beaucoup de rumeurs. Nous savons tous que c’est la réalité du football. Il y a des mouvements dans les clubs, avec joueurs et entraîneurs donc les rumeurs seront toujours là. Avec le président ou Leo nous avons toujours maintenu une relation tranquille, fluide. Les choses ont toujours été claires. Il n’y avait pas besoin de dire plus » a confié Pochettino dans un entretien au Parisien . Finalement, l'entraîneur est resté au PSG et a même prolongé son contrat jusqu’en 2023.

Pochettino ne cache pas sa joie