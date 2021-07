Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'opération Pogba plombée par... Kylian Mbappé ?

Publié le 30 juillet 2021 à 13h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé aurait décidé de ne pas prolonger avec le PSG. Alors qu'il voudrait à tout prix convaincre son numéro 7 de changer d'avis, Leonardo aurait mis tous ses dossiers, dont Paul Pogba, en attente pour se focaliser sur le cas Mbappé.

Lors de l'été 2017, le PSG a réalisé un coup de maitre en s'offrant les services de Kylian Mbappé et de Neymar. Alors que les deux hommes se sont engagés pour cinq saisons, Leonardo est parvenu à prolonger la star brésilienne. Toutefois, le directeur sportif du PSG n'a pas réussi à convaincre Kylian Mbappé de parapher un nouveau bail avec le PSG. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, le champion du monde français aurait même déjà décidé de ne pas renouveler son contrat avec le club parisien, et ce, pour rejoindre le Real Madrid cet été ou l'année prochaine. Alors qu'il vient de rempiler avec le PSG, Neymar ne veut en aucun cas voir Kylian Mbappé le quitter dans un avenir proche. Lors d'un entretien croisé avec son compère français, l'ancien du FC Barcelone a clairement affiché son désir de poursuivre sa cohabitation avec lui. « Nous sommes arrivés avec cette ambition commune d’écrire une page d’histoire ensemble. Et j’espère que nous pourrons continuer à écrire l’histoire du Paris Saint-Germain » , a confié Neymar à PSG Mag .

Leonardo stoppe tout pour prolonger Kylian Mbappé !

Tout comme Neymar, Mauricio Pochettino ne veut pas se séparer de Kylian Mbappé dans l'immédiat. Interrogé par Le Parisien , le technicien du PSG a fait passer un message clair sur l'avenir de son numéro 7. « La seule chose claire est que Kylian a encore un an de contrat. C’est un joueur de l’effectif et nous le traiterons de la même manière qu’un joueur avec cinq ans de contrat. C’est différent mais chaque situation peut se développer, évoluer… Ça se gère à un autre niveau. Mais au niveau sportif, ça ne change rien. Un contrat se signe d’un jour à un autre, avec un début et une fin. Le plus important est qu’il continue de s’investir comme il l’a démontré jusqu’ici, qu’il continue à être le meilleur, que nous pensions qu’il est le meilleur… Il n’y aura pas de problème. M’a-t-il dit qu’il ne prolongerait pas ? Ce sont des discussions privées. Mais en aucun cas Kylian ne m’a parlé de ça. Peut-on imaginer un départ libre ? Je ne vis pas à travers l’imagination. Je ne pense pas à ce qui peut ou pas se passer. Il a un an de contrat avec nous, c’est une réalité. Et pour le moment, c’est notre joueur et nous le traiterons comme tel » , a développé Mauricio Pochettino.

Le dossier Pogba en suspens à cause de Kylian Mbappé ?