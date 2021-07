Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une date fatidique est fixée pour cette cible de Leonardo !

Publié le 30 juillet 2021 à 13h15 par A.D.

Véritable sensation de l'Euro, Manuel Locatelli aurait tapé dans l'oeil du PSG. Toutefois, l'international italien devrait prendre la direction de la Juventus cet été. En très bonne posture sur ce dossier, les Bianconeri voudraient boucler l'affaire avec Sassuolo d'ici la fin de semaine. Et pour ne pas arranger les affaires de Leonardo, un autre cador européen serait entré dans la danse pour Manuel Locatelli.

Très performant sous les couleurs de Sassuolo cette saison, Manuel Locatelli a confirmé à l'Euro. Grand artisan du sacre italien, le milieu de terrain de la Squadra Azzurra séduirait le PSG. En quête de nouveaux milieux de terrain, Leonardo verrait d'un bon oeil une arrivée de Manuel Locatelli à Paris. Toutefois, le pensionnaire de Sassuolo se dirigerait plutôt vers la Juventus.

Manuel Locatelli à la Juve en fin de semaine ?