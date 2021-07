Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça brûle en coulisse pour cette piste de Leonardo !

Publié le 30 juillet 2021 à 20h15 par La rédaction

Alors que le PSG réalise un mercato estival très actif, Leonardo et les dirigeants parisiens pourraient perdre une piste importante dans les prochains jours. En effet, la Juventus aurait pris de l’avance dans le dossier Manuel Locatelli et pourrait recruter l’Italien dès ce week-end.

Après les arrivées notables de Sergio Ramos, Achraf Hakimi ou encore Georginio Wijnaldum, le PSG pourrait continuer son chantier sur le marché des transferts. Leonardo et la direction parisienne auraient toujours plusieurs pistes en stock qui viendraient combler des manques et renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino. Si la piste de Paul Pogba serait de plus en plus sérieuse, celle de Manuel Locatelli pourrait échapper au PSG. Alors que la Juventus semble en avance pour acquérir l’Italien, le dossier du champion d’Europe devrait s’accélérer dans les prochains jours.

La Juventus pourrait conclure un transfert ce week-end