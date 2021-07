Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Varane redistribue les cartes du feuilleton Pogba !

Publié le 30 juillet 2021 à 19h30 par Th.B.

Bien que le PSG se trouve dans une position de force dans le feuilleton Paul Pogba, lui qui se trouve à une saison de l’expiration de son contrat à Manchester United, Raphaël Varane serait susceptible de redistribuer les cartes du dossier. Explications.

Et si c’était le moment ou jamais de recruter Paul Pogba pour Leonardo ? Depuis quelques mois à présent, le dossier Pogba semble figurer sur la table du directeur sportif du PSG qui se serait entretenu avec Mino Raiola en mars dernier alors que le président Nasser Al-Khelaïfi aurait lui aussi échangé quelques mots avec le représentant de Pogba ces dernières semaines selon RMC Sport à Nice. Malgré quatre recrues de premier choix, le PSG resterait toujours sur le qui vive et prêt à dégainer pour Paul Pogba, dont le contrat à Manchester United arrivera à expiration le 30 juin 2022. Néanmoins, pour que Leonardo puisse avoir une chance dans l’opération Pogba, un dégraissage conséquent serait requis et CBS Sports faisait part de 3 à 5 départs cet été. D’après Sky Sports , le feuilleton Pablo Sarabia pourrait avoir un énorme impact sur le dossier Pogba. En effet, alors que le PSG attendrait de tirer du transfert de l’international espagnol la coquette somme de 20M€, cette affaire rapprocherait Leonardo de son but, à savoir recruter Paul Pogba. Faut-il encore que la star de Manchester United soit toujours déterminée à rejoindre le PSG…

Tout reste ouvert pour Pogba, mais…

Ces derniers temps, le feuilleton Paul Pogba a régulièrement fait la Une des journaux. Un départ, ou une prolongation… Les deux options sembleraient également possibles à en croire le journaliste de Sky Sports Dharmesh Sheth, présent sur le plateau de Football Daily ce vendredi. « Le PSG est intéressé par Paul Pogba. Bien qu’un départ au PSG n’ait pas été écarté, Pogba sait qu’il aura plus d’options s’il prend son temps. L’une des options est toujours de signer un nouveau contrat à Manchester United. Si cela échoue, en janvier prochain ou l’été prochain il aura plus que simplement l’option PSG. (…) Mais pour le moment, il est toujours excité par ce que promet l’avenir à Manchester United au vu de leurs mouvements sur le marché des transferts cet été. À l’instant T, toutes les options pour Paul Pogba demeurent sur la table » . Le mercato estival de Manchester United pourrait donc inciter Paul Pogba à honorer son contrat chez les Red Devils jusqu’au bout, voire à le prolonger. Et il se pourrait bien que le transfert de Raphaël Varane ait déclenché tout cela…

Varane, le facteur X du dossier Pogba