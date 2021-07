Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Pochettino sur l'arrivée de Wijnaldum !

Publié le 30 juillet 2021 à 19h15 par A.D.

Pour renforcer le milieu de terrain du PSG, Leonardo a recruté Georginio Wijnaldum. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Mauricio Pochettino a lâché ses vérités sur l'arrivée de l'ex-pensionnaire de Liverpool.

Lors de ce mercato estival, Leonardo a déjà frappé très fort. En effet, le directeur sportif du PSG a recruté à la fois Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, et Achraf Hakimi, et les trois premiers pour 0€. En ce qui concerne l'international néerlandais, Leonardo a profité de la fin de son contrat avec Liverpool le 30 juin pour le recruter gratuitement, et ce, en coupant l'herbe sous le pied du Barça, qui était tout proche de rafler la mise.

«Il peut s'adapter sans problème»