Mercato - PSG : Les confidences de Gueye sur l'arrivée de Wijnaldum !

Publié le 30 juillet 2021 à 11h45 par D.M.

Présent en conférence de presse en marge du Trophée des champions, Idrissa Gueye s'est prononcé sur l'arrivée de Georginio Wijnaldum.

Leonardo est parvenu à renforcer de nombreux postes lors de cette première partie de mercato estival. Le PSG a notamment densifié le milieu de terrain en s’offrant gratuitement les services de Georginio Wijnaldum, qui évoluait à Liverpool la saison dernière. Arrivé à Paris cet été, l’international néerlandais vient concurrencer notamment Idrissa Gueye, sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG et capitaine durant la préparation. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’international sénégalais a évoqué la concurrence avec Wijnaldum.

« On est très content de l'avoir parmi nous, et on espère qu'il va nous aider à gagner des trophées »