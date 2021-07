Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce de Pochettino sur la suite du mercato !

Publié le 30 juillet 2021 à 14h45 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a déjà réalisé une première partie de mercato estival pour le moins ambitieuse, Mauricio Pochettino n’exclut pas de voir arriver encore d’autres renforts.

Avec les recrutements de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le PSG affiche plus que jamais de solides ambitions dans son recrutement en vue de la saison prochaine. Et le mercato estival ne semble pas bouclé pour autant, puisque le club de la capitale a également des vues sur Paul Pogba ou encore Théo Hernandez. Et Mauricio Pochettino semble d’ailleurs attendre encore du renfort au PSG…

« Le club continue de travailler »