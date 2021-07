Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un tournant décisif dans ce dossier chaud de Leonardo ?

Publié le 30 juillet 2021 à 17h45 par A.C.

Leonardo aimerait attirer Joaquin Correa au Paris Saint-Germain, au cours de ce mercato estival.

Va-t-on voir encore des recrues arriver au Paris Saint-Germain ? Alors que la saison de Ligue 1 commence dans seulement quelques jours, Leonardo semble vouloir continuer sur sa lancée et comme souvent, il pourrait se servir du côté de la Serie A. Le directeur sportif du PSG négocierait avec la Lazio pour le transfert de Joaquin Correa, qui a remporté la Copa America cet été avec l’Argentine. Pablo Sarabia ainsi qu’un montant entre 10 et 20M€ auraient été proposés par le PSG, mais cela ne semble pas avoir convaincu la Lazio...

Correa va retrouver la Lazio