Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tout perdu avec Icardi

Publié le 30 juillet 2021 à 17h30 par A.C.

Mauro Icardi, dont Leonardo semble vouloir se débarrasser, devrait vraisemblablement rester au Paris Saint-Germain cet été.

Considéré comme l’un des meilleurs buteurs de Serie A de la dernière décennie, Mauro Icardi a choisi de changer de championnat en 2019, en rejoignant la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain. Un choix qui n’a pas semblé payant. S’il a montré tout son talent de buteur dès les premiers mois, Icardi a semblé finir au centre de la guerre intestine entre Leonardo et Thomas Tuchel, qui l’a carrément écarté de son onze de départ. L’arrivée de Mauricio Pochettino semblait pouvoir totalement relancer sa carrière, mais là encore les choses ne se sont pas passées comme prévu. Entre les blessures et la concurrence de Moise Kean, l’attaquant du PSG n'a pas vraiment semblé indiscutable, surtout que sa relation avec Kylian Mbappé et Neymar n’a pas convaincu. Voilà plusieurs mois donc qu’un départ est évoqué pour Icardi, avec sa compagne Wanda Nara qui aimerait bien retrouver l’Italie...

Cristiano Ronaldo ferme les portes de la Juventus

Le problème c’est que de l’autre côté des Alpes, Mauro Icardi n’a pas vraiment d’options valables. Il y avait la Juventus, qui apprécie le joueur depuis son explosion à la Sampdoria en 2012, mais la situation semble s’être compliquée. Avec la crise actuelle, la seule possibilité de voir Icardi poser ses valises à Turin était dans le cadre d’un échange qui aurait emmené Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. Or, ce vendredi encore Tuttosport explique que Cristiano Ronaldo ne devrait pas quitter la Juventus et donc respecter la dernière année de son contrat. Massimiliano Allegri serait bien à la recherche d’un attaquant et ne dirait évidemment pas non à Icardi, mais ses dirigeants semblent désormais tournés vers une recrue moins chère et plus jeune, comme Kaio Jorge de Santos.

