Mercato - PSG : Une nouvelle porte se ferme pour Icardi

Publié le 30 juillet 2021 à 16h45 par A.C.

Poussé vers la sortie par Leonardo, Mauro Icardi ne devrait pas rebondir à l’AS Roma cet été.

Au Paris Saint-Germain on ne semble plus vouloir de Mauro Icardi. Cela ne semble pas être le cas de Mauricio Pochettino, mais plutôt de Leonardo, qui a d’autres projets pour l’attaque parisienne. Il cherche notamment à ramener Moise Kean, qui a réalisé des très belles choses lors de son prêt la saison dernière... avant de rentrer à Everton. S’il venait à quitter le PSG cet été, Icardi pourrait notamment trouver la Serie A, mais la piste la plus chaude semble être tombée à l’eau. Avec Cristiano Ronaldo qui devrait rester à la Juventus, la possibilité d’un échange avec Icardi sont devenues quasiment nulles.

Mourinho a choisi Shomurodov