Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Hakimi, Wijnaldum, Ramos... Le recrutement de Leonardo fait déjà l'unanimité !

Publié le 30 juillet 2021 à 15h30 par D.M.

Arrivés au PSG cet été, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum ou encore Achraf Hakimi pourraient vite s'imposer au sein de l'effectif de Mauricio Pochettino.

Le mercato est encore loin d’être terminé, mais le PSG est déjà parvenu à renforcer plusieurs secteurs. En défense, le club parisien pourra compter sur Sergio Ramos, libre après son départ du Real Madrid. Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma ont aussi posé leurs valises à Paris cet été pour le plus grand bonheur de Mauricio Pochettino. « Comment je juge le mercato du PSG ? Je pense que le club effectue un grand travail. Nous réalisons petit à petit les objectifs que nous recherchions depuis le début du mercato. Donc je suis ravi de l’ensemble du travail du PSG. Quel était le nom prioritaire ? Ce n’est pas une question de noms. Il s’agit d’améliorer l’équipe, de trouver les meilleurs éléments qui s’adapteront au club, au groupe existant. Bien sûr qu’il y avait des noms un peu plus attendus mais le plus important était d’obtenir ces éléments qui apporteront de nouvelles choses à l’équipe et la rendront plus forte » a confié l’entraîneur du PSG dans un entretien accordé au Parisien. De nombreuses recrues estivales pourraient bien fouler la pelouse de Tel-Aviv pour affronter le LOSC dans le cadre du Trophée des champions. Si elles n’ont pas encore montré l’étendue de leur talent, certaines recrues auront l'occasion de se montrer avec l’espoir de convaincre Pochettino.

« L’arrivée de Sergio Ramos nous apporte de la compétitivité »

L’entraîneur du PSG s’est d’ailleurs prononcé sur l’arrivée de certaines recrues et notamment sur le profil de Sergio Ramos. « Dans toutes les grandes équipes, nous souhaitons deux joueurs de même niveau à chaque poste. Surtout quand on vise toutes les compétitions dont la Ligue des champions. L’arrivée de Sergio Ramos nous apporte de la compétitivité. Mais je ne veux pas indiquer quel système nous utiliserons, s’il y a un nouveau ou si ce sera le même. Que peut nous apporter l’Espagnol ? Avant tout, l’expérience d’avoir évolué au Real Madrid, dans une équipe qui a tout gagné. Mais je dis toujours la même chose : chacun doit désormais démontrer sa valeur en étant ici. Sergio et les autres recrues. Il a beaucoup gagné dans une autre équipe, mais le plus important est de le voir aujourd’hui aider notre équipe à gagner. On a beaucoup de noms excitants pour tout le monde. Mais on doit faire en sorte que ces noms nous aident à grandir, à devenir une réelle équipe agressive, compétitive, qui souhaite gagner tous les matchs, exige d’elle-même, disciplinée, organisée… Que chaque match, amical ou une finale de Ligue des champions, soit pris de la même manière » a confié l’entraîneur du PSG dans un entretien accordé au Parisien .

Gueye s'enflamme pour Hakimi et Wijnaldum