Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino s’enflamme pour le recrutement de Leonardo !

Publié le 29 juillet 2021 à 22h45 par H.G.

Alors que le PSG a déjà enregistré quatre arrivées cet été, Mauricio Pochettino a expliqué être plus que satisfait du travail effectué par le club de la capitale en la matière.

Quatre joueurs ont déjà posé leurs valises au PSG cet été : Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et enfin Gianluigi Donnarumma. Ce faisant, le club de la capitale a réussi à se renforcer de fort belle manière, notamment sur le flanc droit de sa défense qui était jugé comme un secteur à renforcer en priorité. Et tandis que ce recrutement estival n’est peut-être pas encore terminé puisque Paul Pogba serait ciblé avec insistance par le PSG afin de renforcer davantage encore le milieu, Mauricio Pochettino ne cache pas être ravi de voir arriver ces forces supplémentaires.

« Je suis ravi de l’ensemble du travail du PSG »