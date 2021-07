Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se complique pour Leonardo avec Paul Pogba !

Publié le 30 juillet 2021 à 18h45 par Th.B. mis à jour le 30 juillet 2021 à 18h46

Bien que Leonardo se soit déjà entretenu avec le clan Paul Pogba pour une arrivée au PSG, le milieu de terrain de Manchester United pourrait toujours prolonger…

À un an de l’expiration de son contrat à Manchester United, Paul Pogba fait couler beaucoup d’encre dans la presse. Conscient de l’opportunité qui se présente à lui, Leonardo garderait un oeil plus qu’avisé sur la situation du champion du monde tricolore dans le nord de l’Angleterre et aurait déjà discuté avec le joueur et son entourage selon The Athletic . Le10sport.com vous a révélé jeudi que son agent Mino Raiola a proposé les services de Paul Pogba à Liverpool qui a gentiment repoussé cette proposition. De son côté, le PSG demeure l’option la plus probable pour Pogba à ce jour. Cependant, une prolongation de contrat ne serait pas à exclure entre autres.

« L’une des options est toujours de signer un nouveau contrat à Manchester United »