Mercato - PSG : Leonardo perd du terrain dans ce dossier à 35M€

Publié le 30 juillet 2021 à 18h15 par A.C.

Leonardo travaille actuellement pour attirer Joaquin Correa au Paris Saint-Germain.

Il pourrait y avoir un autre Argentin au Paris Saint-Germain cette saison. Leonardo négocierait depuis plusieurs semaines avec la Lazio, pour le transfert de Joaquin Correa. Ses arguments ne semblent toutefois pas avoir convaincu les Italiens, à qui le PSG aurait notamment proposé Pablo Sarabia plus une somme entre 10 et 20M€. En Italie, on assure que la Lazio réclamerait pas moins de 30M€ et uniquement du cash, puisque cet argent pourrait être réinvesti directement dans ce mercato estival. En attendant, Correa devrait retrouver la Lazio ce samedi et Maurizio Sarri aimerait bien le convaincre de rester.

La Lazio peut recruter sans vendre Correa