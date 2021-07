Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Wenger et Blanc refusent la Suisse !

Publié le 30 juillet 2021 à 17h46 par Alexis Bernard

Avec le départ de Vladimir Petkovic pour les Girondins de Bordeaux, la Suisse cherche un nouveau sélectionneur. Et les premières tentatives sont pour le moment infructueuse.

Après un Euro réussi, la Suisse vient de perdre son sélectionneur. Vladimir Petkovic a été choisi par les Girondins de Bordeaux et Gérard Lopez pour prendre la succession de Jean-Louis Gasset. Comme révélé par le10sport.com, la Fédération Suisse de Football réclamait 2 millions d'euros pour laisser filer Petkovic, sous contrat jusqu'en 2022. Finalement, d'après nos sources, un accord a été trouvé autour du million d'euros. Et désormais, la Suisse se cherche un nouveau patron. De nombreux profils sont étudiés en ce moment même. Et deux noms ont récemment été étudiés : Arsène Wenger et Laurent Blanc. Selon nos informations, les deux entraîneurs français viennent de refuser l'offre suisse et l'opportunité de prendre en main la sélection nationale.