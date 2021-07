Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un clash en interne avec le clan Mbappé ?

Publié le 30 juillet 2021 à 19h45 par A.D.

Lors d'un entretien accordé à PSG Mag, Kylian Mbappé a annoncé que son plus grand rêve était de remporter la Ligue des Champions avec le PSG. Alors que cet entretien aurait été réalisé en mai, le clan Mbappé en voudrait à la direction parisienne d'avoir partagé cette sortie deux mois plus tard.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé aurait décidé de ne pas prolonger avec le PSG. Et pourtant, lors d'un entretien que PSG Mag a publié dernièrement, le Français a affiché clairement son désir de remporter la Ligue des Champions avec le club de la capitale, relançant ainsi les rumeurs quant à son avenir : « Mon plus grand rêve serait de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, ce serait formidable » . Toutefois, cette interview de Kylian Mbappé aurait été réalisé en mai, soit il y a deux mois. Ce qui poserait problème au clan du joueur.

Le clan Mbappé agacé par le PSG ?