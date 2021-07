Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Bordeaux déterminé pour Mohamed Bayo

Publié le 30 juillet 2021 à 11h55 par Alexis Bernard mis à jour le 30 juillet 2021 à 12h00

Sur la piste de Mohamed Bayo, Bordeaux n’a toujours pas transmis d’offre à Clermont. Mais les Girondins n’ont pas pour autant lâché le dossier.

Le 24 juillet dernier, le10sport.com révélait en exclusivité l’intérêt de Bordeaux pour Mohamed Bayo, l’attaquant de Clermont. Un intérêt confirmé quelques jours plus tard par le journal L’Equipe , qui a évoqué l’existence d’une offre de transfert. Un montant de 6 millions d’euros aurait été proposé au promu de Ligue 1 pour son buteur vedette. Comme l’a indiqué le président clermontois, cette information est inexacte. Si les intentions bordelaises sont réelles, aucune opération officielle n’a encore été enclenchée. Mais…

Bordeaux va passer à l’action