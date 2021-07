Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour ce champion d'Europe !

Publié le 30 juillet 2021 à 22h15 par A.D.

Tout comme le PSG, le Bayern serait séduit par Lorenzo Insigne, qui sera en fin de contrat le 30 juin 2022. Interrogé sur l'avenir de l'attaquant du Napoli, Hasan Salihamidzic a lâché toutes ses vérités.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Lorenzo Insigne aurait alerté le PSG. En effet, Leonardo serait prêt à profiter de la situation de l'attaquant du Napoli pour l'accueillir lors de ce mercato estival. Toutefois, le directeur sportif du PSG ne serait pas seul sur ce dossier, puisque le Bayern surveillerait également Lorenzo Insigne de près. Mais comme l'a expliqué clairement Hasan Salihamidzic, le club bavarois devrait avoir du mal à boucler cette opération.

«Je peux dire que tous les clubs ont des problèmes financiers, y compris nous»