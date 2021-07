Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ces nouvelles révélations dans le transfert de David Alaba !

Publié le 30 juillet 2021 à 21h00 par La rédaction

Alors que le Real Madrid n’a pas énormément recruté cet été comme d’autres clubs en Europe, le club madrilène a vu David Alaba arriver libre en provenance du Bayern Munich. Cependant, les chiffres de l’opération seraient sortis, et le transfert devrait coûter tout de même beaucoup d’argent au Real Madrid.

Avec le retour de Carlo Ancelotti sur le banc madrilène et les départs de plusieurs cadres, le Real Madrid devrait entamer un nouveau cycle dès la saison qui arrive. Pourtant, la direction madrilène et Florentino Pérez n’ont pas montré une énorme activité sur le marché des transferts jusque-là. Un mercato estival plutôt timide, avec comme seule bonne nouvelle l’arrivée de David Alaba en provenance du Bayern Munich. Arrivé libre d’Allemagne, l’Autrichien peut paraître à première vue être une bonne affaire réalisée par Florentino Pérez. Cependant, les chiffres de l’opération faite par le Real Madrid seraient sortis, et David Alaba ne viendrait pas gratuitement.

Les chiffres de l’arrivée d’Alaba révélés !