Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La tendance se confirme sérieusement pour Ferland Mendy !

Publié le 30 juillet 2021 à 20h10 par D.M.

Le Real Madrid n'envisagerait pas de se séparer de Ferland Mendy lors de ce mercato estival. Le Français devrait affronter cette saison la concurrence de Marcelo, nouveau capitaine.

Avec le départ de Zinédine Zidane à la fin de la saison dernière, Ferland Mendy a perdu un allié de taille. Sous les ordres du technicien français, l’ancien joueur de l’OL était parvenu à s’installer durablement sur le côté gauche de la défense et était parvenu à reléguer Marcelo sur le banc des remplaçants. Mais l’arrivée de Carlo Ancellotti a rebattu les cartes. L’expérimenté brésilien est devenu le nouveau capitaine du Real Madrid et semble avoir doublé Mendy dans la hiérarchie.

Mendy parti pour rester