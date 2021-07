Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland... Perez prépare un été de folie !

Publié le 30 juillet 2021 à 16h30 par Dan Marciano

En cas d'échec dans le dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait se tourner vers Erling Haaland. Mais le Borussia Dortmund n'a pas l'intention de se séparer de sa star.

L’objectif est clair et déterminé. Discret depuis le début du mercato estival, le Real Madrid n’aurait qu’une seule cible : Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en 2022, le joueur français est le grand rêve de Florentino Perez, qui le perçoit comme la future grande star du club merengue . Et le Real Madrid pourrait bien avoir l’occasion de mettre la main sur le champion du monde 2018. Comme indiqué par Marca ce vendredi, Kylian Mbappé refuserait de prolonger son bail avec le PSG. Malgré l’arrivée de quatre recrues de taille, l’ailier voudrait changer d’air et souhaiterait rejoindre le Real Madrid. A en croire le média espagnol, Florentino Perez discute régulièrement avec son entourage et espère parvenir à ses fins en offrant 150M€ au PSG à la fin du mercato estival. Mais comme indiqué par Nasser Al-Khelaïfi, le club parisien n’envisage pas de se séparer du Français et n’a pas perdu espoir dans ce dossier.

Haaland en cas d'échec dans le dossier Mbappé ?

La tâche demeure très compliquée pour le Real Madrid, qui se prépare à toutes les éventualités. Déterminé à frapper un grand coup sur le marché, Florentino Perez aurait activé un plan B prestigieux. En cas d’échec avec Mbappé, le club espagnol pourrait se tourner vers Erling Haaland, sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund. Auteur de 27 buts en Bundesliga la saison dernière, l’international norvégien demeure un objectif pour le Real Madrid, qui a la possibilité d’investir 200M€ lors de ce mercato estival. Pourtant, le président de la formation avait balayé cette rumeur en avril dernier : « Des signatures comme Haaland ou Mbappé ? Sans la Super Ligue, cela n'aura pas lieu, a indiqué Pérez. Dans cette situation de pandémie, cela n'aura pas lieu, ni pour le Real ni pour aucun autre club. Cela n'aura pas lieu, croyez-moi. La Super Ligue venait pallier les pertes économiques de cette année. Il faut des rentrées d'argent ». La formation merengue aurait, en réalité, les moyens de payer le prix fort pour Erling Haaland, qui pourrait pourtant quitter le BVB la saison prochaine pour seulement 75M€ suite à l’entrée en vigueur de sa clause libératoire. Mais encore faut-il convaincre les dirigeants allemands de se séparer du buteur norvégien cet été.

Le BVB campe sur ses positions