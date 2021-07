Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau coup de tonnerre pour l’avenir de Griezmann !

Publié le 31 juillet 2021 à 8h30 par B.C.

Annoncé sur le départ avec insistance ces dernières semaines, Antoine Griezmann devrait finalement rester au FC Barcelone.

Avec la situation contractuelle de Lionel Messi, libre depuis le 1er juillet, le FC Barcelone doit s’activer pour alléger sa masse salariale, et ainsi acter la prolongation de l’Argentin. Des départs sont donc attendus par Joan Laporta, et Antoine Griezmann se retrouve ainsi au centre des critiques depuis plusieurs semaines. D’après la presse espagnole, l’international français est invité à se trouver un nouveau club pour permettre au Barça de renflouer ses caisses, mais ce dossier est actuellement bloqué, notamment après l’échec des négociations avec l’Atlético de Madrid concernant un échange incluant Antoine Griezmann et Saul Niguez. Mais finalement, le club culé pourrait se résoudre à conserver son attaquant.

Griezmann parti pour rester