Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a toujours une chance pour cette révélation de l’Euro !

Publié le 31 juillet 2021 à 7h15 par A.C.

Manuel Locatelli affole l’Europe après d’excellentes prestations sous les couleurs de Sassuolo et de l’Italie.

Symbole de la réussite de Sassuolo ces dernières années, Manuel Locatelli a pris une tout autre envergure avec l’Euro. S’il a laissé sa place de titulaire à Marco Verratti en fin de compétition, le milieu a été fondamental dans le titre de champion d’Europe italien et semble avoir tapé dans l’œil de plusieurs clubs, dont le Paris Saint-Germain. La Gazzetta dello Sport a révélé que Jürgen Klopp souhaiterait l’attirer à Liverpool, mais Locatelli semble plutôt se diriger vers Turin et la Juventus, avec un accord qui pourrait être trouvé au cours des prochains jours, voire les prochaines heures, à en croire les médias italiens.

Pas d’accord encore pour Manuel Locatelli