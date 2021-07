Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement pour Miralem Pjanic !

Publié le 31 juillet 2021 à 0h00 par A.C.

Peu utilisé la saison dernière par Ronald Koeman, Miralem Pjanic souhaiterait quitter le FC Barcelone cet été.

Quel sera le prochain club de Miralem Pjanic ? Arrivé au FC Barcelone il y a moins d’un an, dans le cadre d’une opération qui a mené Arthur vers la Juventus, le milieu de terrain ne semble pas avoir impressionné Ronald Koeman. Il a en effet eu un très faible temps de jeu et cela ne devrait visiblement pas changer cette saison. En Catalogne on assure donc que Pjanic souhaiterait absolument quitter le Barça et sur le10sport.com nous vous avons révélé l’intérêt du Paris Saint-Germain et de Chelsea. Avec Georginio Wijnaldum, le Bosnien pourrait être un renfort de poids pour le milieu du PSG.

Allegri veut Locatelli... et Pjanic !