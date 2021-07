Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino est sous le charme d’un gros coup de Leonardo !

Publié le 31 juillet 2021 à 6h00 par Th.B.

Ayant débarqué il y a de cela quelques semaines, Achraf Hakimi fait déjà forte impression au groupe et à l’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino qui n’a pas tarit d’éloges à son sujet en conférence de presse.

Au cours de la première partie du mercato estival, Leonardo est déjà parvenu à mettre la main sur quatre recrues. Cependant, seul Achraf Hakimi a nécessité un accord avec l’Inter et de ce fait, une indemnité de transfert qui s’élève à 70M€ bonus compris. Et à en croire les tests physiques de pré-saison et les propos de Mauricio Pochettino, le directeur sportif du PSG ne s’est pas trompé en investissant une telle somme sur l’international marocain de 22 ans.

Hakimi offre « plusieurs options dans l’aspect offensif » selon Pochettino !