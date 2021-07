Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une vente de Leonardo sur le point de tomber à l’eau ?

Publié le 31 juillet 2021 à 5h45 par Th.B.

Pourtant annoncé comme potentielle vente estivale, Idrissa Gueye a confirmé son engagement au PSG et sa satisfaction d’évoluer au sein du club parisien.

Ayant enregistré quatre recrues depuis le début du mercato estival, Leonardo travaillerait en coulisse dans l’optique de mettre la main sur une cinquième star en la personne de Paul Pogba. Cependant, pour y parvenir, le directeur sportif du PSG devrait obligatoirement dégraisser l’effectif entraîné par Mauricio Pochettino. Pour ce faire, des joueurs comme Rafinha, Abdou Diallo et Idrissa Gueye seraient de potentiels partants d’après The Athletic , sans oublier l’option Pablo Sarabia, auteur d’un Euro remarqué avec La Roja. Néanmoins, en ce qui concerne Idrissa Gueye, les dés ne sont pas encore jetés.

« Je suis content d'être là et de tout donner pour ce club »