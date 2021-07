Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Idrissa Gueye sort du silence sur son avenir !

Publié le 30 juillet 2021 à 12h45 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2023 avec le PSG, Idrissa Gueye est resté évasif sur son avenir. L'international sénégalais est l'un des nombreux joueurs annoncés sur le départ.

Après avoir recruté Gianluigi Donnnarumma, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Sergio Ramos, le PSG pourrait enregistrer le départ de plusieurs joueurs. Comme indiqué par The Athletic , de nombreux éléments sont poussés vers la sortie à l’instar de Rafinha, d‘Abdou Diallo, de Thilo Kehrer ou encore d’Idrissa Gueye. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, l’international sénégalais était présent en conférence de presse ce vendredi et n’a pas échappé aux interrogations sur son avenir.

« Pour le moment, je suis sous contrat encore cette saison et une de plus »