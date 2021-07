Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s'agite en coulisses pour Harry Kane !

Publié le 30 juillet 2021 à 12h10 par A.D.

Alors qu'il a clairement affiché son envie de quitter Tottenham, Harry Kane pourrait se relancer au PSG ou à Manchester City dès la saison prochaine. Alors qu'il serait en concurrence avec Leonardo pour le buteur anglais, Pep Guardiola s'activerait en coulisse pour mener à bien cette opération.

Sachant que Tottenham ne jouera pas la prochaine Ligue des Champions, Harry Kane a annoncé clairement qu'il voulait faire ses valises dès cet été. Désireux de garnir son armoire à trophées, l'international anglais voudrait rejoindre un club plus ambitieux lors de ce mercato estival. Alertés par les sorties d'Harry Kane, le PSG et Manchester City seraient à l'affût pour le recruter. Et pour mettre toutes les chances de son côté, Pep Guardiola aurait lancé les grandes manoeuvres.

Pep Guardiola en pourparlers pour Harry Kane ?