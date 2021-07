Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Harry Kane au point mort ?

Publié le 27 juillet 2021 à 23h10 par H.G.

Alors qu’Harry Kane aimerait quitter Tottenham au cours de cette fenêtre estivale des transferts, rien n’aurait encore véritablement avancé dans cette optique.

Lassé de ne pas pouvoir concourir en Ligue des champions chaque année, Harry Kane aimerait quitter Tottenham d’ici à la fin de ce mercato estival. Face à cette nouvelle, plusieurs clubs européens auraient été mis en alerte, à l’image du PSG ou de Manchester City. Cependant, les Spurs ne compteraient pas laisser filer leur buteur si facilement tant il est l’un de leurs meilleurs éléments. Et dans le même temps, tout indique que son départ n’avance pas beaucoup pour l’heure.

Aucune offre pour Harry Kane pour l’heure