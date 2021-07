Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme annonce sur l’avenir de Griezmann !

Publié le 30 juillet 2021 à 22h30 par Th.B.

Alors qu’un départ à l’Atletico de Madrid serait toujours une possibilité pour Antoine Griezmann, le président du club rojiblanco a laissé la porte ouverte à l’attaquant du FC Barcelone.

Et si Antoine Griezmann finissait par bel et bien retrouver l’Atletico de Madrid ? Ces dernières semaines, le retour du champion du monde tricolore au sein du club rojiblanco a été évoqué dans la presse par le biais d’un échange de joueurs avec Saul Niguez notamment. Cependant, il semblerait que le FC Barcelone ait décidé d’écarter cette opportunité. D’après Mundo Deportivo, les discussions seraient susceptibles d’être de nouveau d’actualité entre l’Atletico et le FC Barcelone. Cependant, le président des Colchoneros ne se voile pas la face concernant le feuilleton Griezmann.

« Nous n'excluons rien, mais… »