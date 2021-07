Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce successeur de Ramos échappe à Pérez...

Publié le 30 juillet 2021 à 22h00 par La rédaction mis à jour le 30 juillet 2021 à 22h03

Après les départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane, le Real Madrid compte bien trouver leurs remplaçants dès cet été. Plus facile à dire qu’à faire pour Florentino Pérez qui serait devancé dans le dossier Jules Koundé par Chelsea.

Le Real Madrid entame cet été un nouveau cycle marqué par des choix importants de la direction madrilène. Les départs de Sergio Ramos ainsi que de Raphaël Varane confirment la reconstruction à Madrid. Florentino Pérez doit donc désormais s’atteler à renforcer l’effectif du Real Madrid pour permettre à Carlo Ancelotti de performer sur le banc madrilène. Cependant, la mission semble plus compliquée que prévue pour les dirigeants madrilènes qui pourraient d’ores et déjà se faire doubler dans le dossier Jules Kounde.

Chelsea pousse pour Jules Koundé